Boeri Io non cementifico

"Amo questa città . Sono un architetto e non un cementificatore". A dieci giorni dal terremoto politico-giudiziario che ha scosso Palazzo Marino e l’urbanistica milanese, parla, ma solo sui social, Stefano Boeri, l’archistar padre del pluripremiato Bosco Verticale, presidente della Triennale, prestigiosa istituzione culturale riconosciuta a livello internazionale. Boeri è di nuovo indagato, stavolta nell’inchiesta sul presunto "sistema urbanistico deviato". L’accusa è induzione indebita, in sostanza avrebbe fatto pressioni per condizionare la commissione per il Paesaggio e spingerla, dopo due rigetti, a un parere favorevole sul Pirellino di cui lui era progettista per incarico di Manfredi Catella, ceo di Coima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Boeri "Io non cementifico"

In questa notizia si parla di: boeri - cementifico - prestigiosa - istituzione

Boeri Io non cementifico.

Boeri "Io non cementifico" - giudiziario che ha scosso Palazzo Marino e l’urbanistica milanese, parla, ma solo sui social, Ste ... Lo riporta msn.com

Si rivede Boeri che presenta la 24esima Triennale - il Giornale - Prima uscita pubblica per Stefano Boeri dopo l'interrogatorio preventivo del 4 febbraio a seguito dell'inchiesta per turbativa d'asta sul concorso per la progettazione della Biblioteca europea di ... Da ilgiornale.it