Boato nella notte a Pistoia grave incidente stradale tra due auto | sei feriti nel frontale

Pistoia, 27 luglio 2025 – Un boato, due auto che si scontrano frontalmente, alcuni feriti intrappolati nelle lamiere. Notte di grande apprensione in via Pieve a Celle, a Pistoia. Intorno alle 3,30 di stamani, 27 luglio, violento incidente stradale tra due vetture, un impatto che ha lasciato sull’asfalto sei persone ferite, due delle quali in condizioni serie. sul posto in poco tempo sono arrivati i soccorsi, i vigili del fuoco della centrale di Pistoia, hanno lavorato fianco a fianco con il personale sanitario per estrarre i feriti dagli abitacoli. Le lamiere accartocciate hanno richiesto diversi tagli per liberare gli occupanti intrappolati, mentre le squadre mettevano in sicurezza l’area ancora pericolosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

