Della serie "squadroni in fieri, in divenire", ecco un altro colpaccio del Blu Volley Quarrata, che si candida alla promozione in B2 nazionale. Un ritorno, quello in cadetteria, atteso da anni dai tifosi mobilieri, che con questa campagna di rafforzamento sontuosa non stanno più nella pelle. La dirigenza quarratina ha ingaggiato pure l’alzatrice, ex Pallavolo Delfino Pescia, Emily Bontà (nella foto), giocatrice di indubbio valore. Classe ’95, notevole spessore tecnico, la pallavolista ha la rara capacità di leggere le partite con immediatezza. Atleta di esperienza per la serie C, fortemente voluta da patron Stefano Ostento, si metterà a disposizione del tandem tecnico Federico Guidi, capo allenatore, e Davide Daniele Torracchi, assistente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Blu Volley Quarrata. Ingaggio per Bontà. E si punta alla serie B2