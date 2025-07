Prato, 27 luglio 2025 – E’ stata condannata a tre anni e mezzo di reclusione per “importazione illegale di stupefacenti”. Si è chiuso in tempi rapidi il processo a carico di Daria Franchi, pratese di 37 anni, ballerina ed ex modella, che nel gennaio scorso fu arrestata all’aeroporto di Tel Aviv con dieci chili di droga sintetica (cinque di ketamina e cinque di mdma) in valigia. Franchi resta, dunque, per ora in carcere in Israele. Il calcolo della condanna tiene conto dei sei mesi che la Franchi ha già passato nel carcere femminile che si trova a 30 chilometri da Tel Aviv, quindi effettivamente le mancano ancora tre anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bloccata a Tel Aviv, donna di Prato condannata a tre anni e mezzo per traffico di droga