Blevio | cede la balaustra del giardino dopo che si è appoggiato anziano vola nella scarpata

Blevio, 27 luglio 2025 – Si è appoggiato al parapetto, che ha ceduto, facendolo precipitare per circa quattro metri, atterrando in una zona impervia sottostante. L'incidente è accaduto oggi verso le 13 a Blevio, in località Monti di Cazzanorre, dove un uomo di 82 anni, che stava passeggiando all'interno del suo giardino, si è appoggiato a un parapetto attualmente in sistemazione. La struttura, in condizioni non ottimali, non avrebbe retto alla spinta e al peso, facendo precipitare l'uomo sullo sterrato sottostante, affacciato su una scarpata. Una caduta che si è arrestata in un punto impervio e difficile da raggiungere a piedi: per il suo recupero sono intervenuti i vigili del fuoco, assieme al 118 e all'elisoccorso: i soccorritori si sono calati con il verricello fino al punto in cui il pensionato si era fermato, riuscendo a imbragarlo e a metterlo in sicurezza.

