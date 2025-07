Bissouma Juventus l’affare ora è a rischio | i bianconeri potrebbero essere costretti ad abbandonare la pista Cosa succede

La Juventus potrebbe non seguire più l'obiettivo Yves Bissouma  del Tottenham. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'acquisto di Nahuel Molina  dall' Atletico Madrid, che occuperebbe uno dei due slot disponibili per i calciatori extracomunitari, e l'arrivo di Jonathan David  dalla Lille  costringono i bianconeri a fare delle scelte sul mercato. La Juve, infatti, non può tesserare più di due calciatori extracomunitari e, con il limite già occupato da David ed eventualmente Molina, l'interesse per Bissouma potrebbe essere messo definitivamente da parte.

