Biometano via al bando da 193 milioni | chi può partecipare

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato il 22 luglio 2025 il decreto direttoriale n. 235 che apre ufficialmente un nuovo bando nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), finalizzato allo sviluppo del biometano secondo criteri di economia circolare. Con una dotazione finanziaria di 193 milioni di euro, l’Avviso disciplina modalitĂ e tempi per partecipare alla procedura prevista dalla Misura Pratiche Ecologiche dell’ Investimento 1.4. Domande al via dal 27 agosto 2025. Lo sportello telematico sarĂ attivo dalle ore 12:00 del 27 agosto 2025 fino alle ore 12:00 del 26 settembre 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Biometano, via al bando da 193 milioni: chi può partecipare

