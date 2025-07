Bimbo cade durante la festa di paese | portato in elicottero all' ospedale di Borgo Trento

Momenti di apprensione durante una festa paesana a Valdiporro, frazione di Bosco Chiesanuova nella serata di sabato 26 luglio. Secondo quanto riportato dai soccorritori del Suem 118, infatti, un bambino di 7 anni sarebbe rimasto seriamente ferito in seguito a una caduta, la cui esatta dinamica. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Cade durante la festa a Valdiporro, grave un bambino di 7 anni - Brutta caduta ieri sera per un bambino di appena sette anni durante una festa a Valdiporro, frazione di Bosco Chiesanuova. Segnala veronaoggi.it

