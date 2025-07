Bimba di 11 anni muore in ospedale | Aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo

É giallo sulla morte di una bambina di 11 anni a Palermo. La ragazzina è stata portata in ospedale al Buccheri La Ferla con i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. É giallo sulla morte di una bambina di 11 anni a Palermo. La ragazzina è stata portata in ospedale al Buccheri La Ferla dai genitori in condizioni disperate con i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. Da chiarire ancora le cause del decesso della minore. É morta nel pronto soccorso dell’ospedale, inutili i tentativi dei medici di salvarla. Sull’accaduto indaga la polizia che ha ascoltato per tutta la notte i genitori dell’undicenne. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Bimba di 11 anni muore in ospedale: “Aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo”

Muore una bambina di 11 anni: segni di violenza e vestiti intrisi di benzina Portata dai familiari in ospedale a Palermo, la Procura apre un'inchiesta

