Una serie di dipinti fortemente poetici, intimi e che evocano il silenzio. Opere fatte di immagini essenziali che affiorano, di paesaggi che emergono, come fossero sussurrati dai colori e dalla luce, capaci di richiamare memorie personali. È quanto si potrà ammirare ancora per 4 giorni, fino a giovedì 31, a Monza nella mostra dal titolo “ Bianco Lombardo “, allestita nelle sale dello Spazio eventi Manzoni16, in via Manzoni, con le tele del pittore di origini varesine Antonio Pedretti (nella foto). L’artista 75enne è considerato una delle voci più autorevoli della pittura italiana contemporanea e a breve a Biandronno, vicino a Varese, gli verrà dedicato un museo con un’esposizione permanente delle sue creazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Bianco Lombardo“. Il viaggio interiore di Antonio Pedretti