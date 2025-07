Bianca Guaccero e Giovanni Pernice in crisi nera? La verità oltre i social

Tutta la verità sul presunto addio tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: i segnali che smentiscono la crisi. Due cuori, una pista da ballo e una storia che ha fatto sognare. Ma ora? Voci di crisi, sussurri digitali e post enigmatici hanno acceso il gossip su Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Tutto è cominciato con un silenzio. Nessuna foto insieme, nessun video. I fan hanno drizzato le antenne. Poi, quei post criptici di Bianca: frasi tratte da film, citazioni struggenti e un pizzico di malinconia. Qualcuno ha subito pensato al peggio: crisi in corso, amore al capolinea? Tra queste, una frase ha colpito più di tutte: il desiderio di un amore eterno, resistente al tempo e agli ostacoli. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice in crisi nera? La verità oltre i social

Bianca Guaccero è Giovanni Pernice: A so relazione hè in difficultà? I fan suspettanu. - I fan di a coppia si dumandanu precisamente questu, postu chì credenu chì u ligame chì hà cuminciatu durante l'edizione 2024 di Dancing with the St ... Riporta notizie.it

Bianca Guaccero raua ko Giovanni Pernice: Kei runga to raua hononga? Kei te whakapae nga kaiwhaiwhai. - Se lo domandano proprio i fan della coppia, secondo i quali il legame nato durante l’edizione 2024 di Kanikani me nga Whetu starebbe ‘sc ... Secondo notizie.it