Beyoncé gran finale del Cowboy Carter Tour con la reunion delle Destiny’s Child

L’atto finale del Cowboy Carter Tour di BeyoncĂ© tenutosi ieri sera all’ Allegiant Stadium di Las Vegas, ha visto la rĂ©union delle Destiny’s Child Mentre cominciava a volgere al termine con la sua sezione dedicata a Renaissance (album che ha lanciato la trilogia della popstar proseguita con Cowboy Carter ), Michelle Williams e Kelly Rowland arrivavano sul palco. “Destiny’s Child, b****h “, così la protagonista dello show ha presentato le colleghe con le quali ha debuttato nei primi anni Duemila nel mondo della musica. Il trio si è esibito sulle note di Bootylicious, brano del 2011, per poi passare ad Energy, inclusa l’immancabile “mute challenge ” marchio di fabbrica dei live di Queen Bey, e concludere la loro performance Con Lose My Breath. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - BeyoncĂ©, gran finale del “Cowboy Carter Tour” con la reunion delle Destiny’s Child

