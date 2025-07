Beyoncé chiude il Cowboy Carter Tour con una sorpresa | reunion delle Destiny’s Child a Las Vegas – I video

Standing ovation e boato del pubblico per il gran finale del Cowboy Carter Tour di Beyoncé, che ha scelto di concludere il suo spettacolare viaggio musicale con una sorpresa dal sapore di leggenda: una reunion delle Destiny’s Child. All’Allegiant Stadium di Las Vegas, durante l’ultima tappa del tour il 26 luglio, Michelle Williams e Kelly Rowland sono salite sul palco accanto a Beyoncé, riportando in vita – almeno per una notte – il gruppo iconico che ha segnato un’epoca della musica pop e R&B. Le tre artiste hanno regalato ai fan un medley emozionante, con successi intramontabili come Bootylicious, Energy e Lose My Breath. 🔗 Leggi su Open.online