Betlemme padre Ielpo | Futuro di pace sia per tutti

“Un messaggio di pace e di speranza per un futuro di benessere per tutti. Non ci può essere un futuro così se non per tutti”. È il messaggio portato dal nuovo Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, che sabato mattina ha fatto il suo ingresso a Betlemme, primo ingresso ufficiale in Palestina. Padre Ielpo è stato accompagnato dal vicario custodiale, padre Ibrahim Faltas, e da molti frati provenienti da Gerusalemme, e ha ricevuto il benvenuto da parte delle autorità civili e religiose del posto. Nel suo breve saluto durante la cerimonia svolta nell’adiacente chiesa di Santa Caterina, il sacerdote francescano ha detto: “In questo luogo, duemila anni fa, un angelo ha portato l’annuncio della nascita del Salvatore a dei pastori che vegliavano il loro gregge. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Betlemme, padre Ielpo: “Futuro di pace sia per tutti”

In questa notizia si parla di: padre - ielpo - tutti - betlemme

Il Custode di Terra Santa, padre Ielpo, ha fatto il suo ingresso ufficiale a #Betlemme. Insieme al vicario Faltas, ha auspicato un futuro di #pace e benessere per tutti. Ha invocato fraternità, dialogo, riconciliazione, perdono. @custodiaTS Vai su X

Padre Ielpo a Betlemme: un futuro di pace e benessere per tutti; Medioriente, padre Ielpo a Betlemme: Futuro di pace sia per tutti; Un futuro di pace e speranza per tutti.

Medioriente, padre Ielpo a Betlemme: "Futuro di pace sia per tutti" - "Un messaggio di pace e di speranza per un futuro di benessere per tutti. Da stream24.ilsole24ore.com

Fra Francesco Ielpo a Betlemme: un futuro di pace e benessere per tutti - Questo il messaggio che ha portato stamane il nuovo Custode di Terra Santa ... ilsycomoro.it scrive