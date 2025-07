Bertinoro approvato il programma di mandato

Il Consiglio Comunale di Bertinoro ha approvato a maggioranza il programma di mandato presentato dal sindaco, Filippo Scogli, dando così avvio ufficiale alle attività amministrative della nuova legislatura. Durante la seduta, il sindaco ha presentato il programma di mandato, costruito in continuità con la legislatura precedente conclusa a febbraio scorso e partendo dal programma elettorale che ha ricevuto la fiducia della cittadinanza. La relazione ha illustrato i temi strategici che guideranno l’azione amministrativa nei prossimi anni, tra cui: cura del territorio, infrastrutture e manutenzioni, sicurezza stradale, welfare e sanità , servizi scolastici, turismo e cultura, sport, termalismo, tutela ambientale ed efficienza amministrativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bertinoro, approvato il programma di mandato

