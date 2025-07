Bergamo | investita dall’auto in retromarcia muore dopo tre giorni

Bergamo, 27 luglio 2025 – Non ce l'ha fatta la donna di 63 anni investita da un'auto a Bergamo, in via Gavazzeni, nella mattinata di giovedì 24 luglio. Le sue condizioni erano apparse gravissime fin dall'inizio: nella caduta aveva battuto la testa contro il cordolo del marciapiede e aveva perso molto sangue. Soccorsa, era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII dove era stata subito operata. Per tre giorni ha lottato fra la vita e la morte, nella Rianimazione del reparto di Terapia intensiva. Nulla da fare, però, le ferite si sono rivelate troppo gravi: il decesso è stato dichiarato nella mattinata di oggi, domenica 27 luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo: investita dall’auto in retromarcia, muore dopo tre giorni

