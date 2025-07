Tempo di lettura: 2 minuti Terzo successo in altrettante amichevoli per il Benevento che supera a valanga 17-0 all’Antistadio Imbriani il Calvi, formazione sannita neopromossa in Seconda categoria. Dopo il 7-0 all’ Equipe Campania di venerdì scorso, mister Auteri decide di dare spazio in avvio ai giovani schierando un atipico 3-5-2 con Viscardi, Saio e Marrone davanti ad Esposito, Talia, Tsingaras e Del Gaudio in mezzo al campo con Ciurleo e Ricci sulle corsie laterali, coppia baby in avanti formata da Perlingieri e Carfora. Troppa la differenza dei valori in campo nonostante la lista chilometrica di assenti in casa giallorossa con il punteggio già sul 4-0 dopo poco più di venti minuti con le reti di Carfora, Ricci, Saio e Ciurleo, quest’ultimo alla terza rete in tre giorni dopo la doppietta contro l’Equipe Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Benevento-Calvi, giallorossi in doppia cifra: quaterna di Perlingieri, esordio di Mehic