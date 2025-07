Benessere psicologico a scuola il governo stanzia 10 milioni per il 2025 e 18 milioni per il 2026 Valditara | Presidi territoriali di esperti per contrastare le fragilità emotive

La Legge di Bilancio 2025 segna una svolta nell'approccio al benessere psicologico degli studenti italiani. Con uno stanziamento iniziale di 10 milioni di euro per il 2025, destinato a raggiungere 18,5 milioni dal 2026, il governo introduce per la prima volta un fondo dedicato all'assistenza psicologica nelle scuole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

