Bene la panchina verde per i giovani Perché non pensarne una arcobaleno?

Si è svolto il 24 luglio alle ore 16.30 nella sede del centro giovani HUB381 di viale Dante il lancio ufficiale di due iniziative: il Progetto TaGaDà - il primo degli otto presidi territoriali pensati per accogliere, ascoltare e accompagnare i più giovani a Pordenone - e l'installazione della. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: giovani - bene - panchina - verde

Torino, Asta: «Mi piace vedere i nostri giovani in prima squadra; la A te la devi meritare, ma Vanoli fa bene» - Le parole di Antonino Asta, ex calciatore del Torino, sui tanti giovani lanciati in prima squadra in granata da Paolo Vanoli nelle ultime settimane Antonino Asta ha parlato a Tuttosport di questa nuova linea verde varata dal Torino con tanti giovani – Perciun, Njie, Savva, Ciammaglichella e Dellavalle – che in questo finale di stagione […]

Vieri: «Inter, il mix giovani ed esperti fa molto bene» - Intervistato da Sky Sport, Bobo Vieri ha parlato anche della scelta dell’Inter di puntare su alcuni giovani in ruoli chiave come l’attacco.

Quarto, giovani a scuola nel bene confiscato per realizzare i video podcast del progetto “Giovani Redattori per il Sociale” - sostenuto dal CSV Napoli in collaborazione con l’associazione Dialogos dal 20 maggio i podcast in onda su Radio Mehari.

Un colpo alla testa mentre era seduta su una panchina in via Montagna Spaccata, nel quartiere Soccavo, ad aspettare il marito. È accaduto ieri pomeriggio intorno alle 15,00 a una donna che, colpita dietro l’orecchio da un proiettile di pistola soft air, è stata so Vai su Facebook

Bene la panchina verde per i giovani. Perché non pensarne una arcobaleno?; Aprile 2025: il programma di eventi allo Spazio Giovani Cure nell'Area Pettini Burresi; Panchine da verniciare? Un lavoro da ragazzi.

A Pordenone una panchina per ascoltare i giovani - PORDENONE – Un segno visibile per accendere i riflettori sul benessere psicologico degli adolescenti: è quello che muoverà i suoi primi passi a Pordenone giovedì 24 luglio alle ore 16. Riporta pordenoneoggi.it

Verde, inclusività e più spazio ai giovani - Verde, inclusività e più spazio ai giovani Ilaria Pagani, 55 anni, ex assessore ai Servizi sociali, si candida a sindaca di Saronno sostenuta da Pd, Tu@Saronno e ... Come scrive ilgiorno.it