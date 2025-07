belvedere firenze dalla musica di bozzo e ferra alle macchine intelligenti di cristianini

Firenze, 27 luglio 2025 – Continuano gli appuntamenti di Belvedere Firenze: mercoledì 30 luglio alle 20,30 per la rassegna “Forte in Musica” si esibiranno Fabrizio Bosso & Bebo Ferra, trombettista il primo, chitarrista il secondo. Dimensione poetica, energia, creativitĂ , sono l’origine del recente sodalizio tra i due musicisti. Il comune denominatore è certamente il jazz, inteso come pensiero e linguaggio in continua trasformazione e perenne ricerca di nuove sintesi. Brani originali, standard, ma anche altro, fino al Brasile, altra passione comune. L’amore per la melodia unita alla profonda conoscenza della tradizione jazzistica, l'interazione e lo scambio dei ruoli fra i due strumenti, supportati dalla tensione creativa e dall'empatia ritmica tra i due artisti, danno vita a una musica dinamica, ricca di sfumature e al tempo stesso di grande impatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

