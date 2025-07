Belen Rodriguez difende la sua maschera ma il web si divide sul suo aspetto VIDEO

Il video TikTok della showgirl divide il pubblico tra critiche e complimenti. Sta facendo il giro del web un video pubblicato da Belen Rodriguez su TikTok, in cui la showgirl argentina difende con decisione il suo prodotto commerciale, la maschera vaginale a marchio Rebeya, recentemente lanciata sul mercato. “Io sono una donna libera, cioè sono me stessa. Vi invito a comprarle, a testarle, a dirmi che cosa ne pensate. Serve dopo la depilazione, dopo un rapporto intimo”. Tuttavia, il vero focus del dibattito online non è il prodotto, bensì l’aspetto fisico di Belen, giudicato da molti utenti profondamente cambiato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Belen Rodriguez difende la sua maschera, ma il web si divide sul suo aspetto (VIDEO)

