A metĂ della prossima settimana saranno scritte due nuove tappe della vicenda Beko. Mercoledì l’attesa firma dei sindacati al ministero delle Imprese, giovedì il varo definitivo della misura che riguarda anche gli ammortizzatori sociali. Alla Camera sarĂ votata la conversione in legge del decreto industria, quello che tra l’altro contiene la cassa integrazione fino al 2027 e gli incentivi alle uscite per i lavoratori dello stabilimento Beko Europe, oltre per esempio ai provvedimenti per l’ex Ilva. Nessun dubbio sull’esito del voto, anche perchĂ© con ogni probabilitĂ il Governo porrĂ la fiducia. Ad accompagnare il voto anche una presa di posizione politica sul passaggio senese, con l’ordine del giorno che sarĂ presentato dal deputato di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, che due giorni fa ha rivendicato l’azione convinta sull’asse Governo-Comune in un video con il ministro delle Imprese Adolfo Urso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Beko, giovedì il varo della legge. Alla Camera il decreto industria con gli ammortizzatori sociali