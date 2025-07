© US Mediaset Un nuovo triangolo sta per cominciare a Beautiful. Nelle prossime puntate, Zende Forrester si fa avanti con Luna Nozawa e la invita a cena in forma anonima. Una mossa che sorprende la ragazza, convinta fino al momento dell’appuntamento di essere stata invitata dal fidanzato R.J. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni  che seguono. Beautiful è in onda 7 giorni su 7: la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset. Beautiful, anticipazioni da lunedì 28 luglio a domenica 3 agosto 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 28 luglio al 3 agosto 2025: Zende si fa avanti con Luna