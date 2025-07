Ha esordito in A2 a soli 17 anni e ci è ritornato più avanti. Acquisto a 24 carati per Basket Ball Club Lucca: arriva in biancorosso Luca Valentini, playmaker di 189 centimetri, nato a Rovereto nel 1997, suo nonno e suo padre giocavano, così come sta facendo il fratello più piccolo. Era l’ultimo tassello che mancava. Come più volte anticipato, la dirigenza, sin dall’indomani della cocente sconfitta in finale per la B nazionale con Quarrata, ha avuto le idee chiare. Su input dello staff tecnico. Per vincere il campionato serviva confermare il blocco dei titolarissimi, (Barsanti, Del Debbio, Drocker, Dubois, Trentin, Pierini, Simonetti, Landucci) e aggiungerci due ruoli fondamentali, play e pivot. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - BcL prende Valentini, un play ex serie A