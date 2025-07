Batman James Gunn parla della candidatura di Alan Ritchson | Sono un suo grande fan vediamo che succede

Alan Ritchson ha da tempo dichiarato il suo interesse per l'interpretazione di Batman, ma adesso arriva la risposta di James Gunn, il che significa che potenzialmente l'attore potrebbe ancora ricoprire il ruolo. Alan Ritchson, protagonista di Reacher, non ha mai nascosto il suo desiderio di vestire i panni del Cavaliere Oscuro. Ora che James Gunn è in cerca del suo Batman per The Brave and the Bold, il momento potrebbe essere arrivato. Tra stazza fisica imponente, curriculum in ascesa e l'occhiolino dello stesso Gunn, i segnali sono più concreti che mai. Un Batman con i muscoli (e la voce) giusti L'universo cinematografico DC è in fase di ristrutturazione, e dopo il successo del nuovo Superman, l'attenzione si sposta inevitabilmente su The Brave and the Bold, pellicola che introdurrà ufficialmente Batman nel nuovo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

