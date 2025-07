Basta turisti poveri | gioielliere di Venezia propone tassa di 100€ per i visitatori giornalieri

Unā€™invasione di turisti che non comprano, che non consumano, che ā€œ vagano senza neppure sapere dove sonoā€. Unā€™esplosione di overtourism di ā€œ bassissimo livello ā€ che sta mettendo in ginocchio il commercio, anche quello del lusso, nel cuore di Venezia. ƈ un grido dā€™allarme potente e senza sconti quello lanciato da Setrak Tokatzian, presidente della storica associazione Piazza San Marco e proprietario di una gioielleria di famiglia. In unā€™intervista al Corriere della Sera, Tokatzian dipinge una ā€œfotografia di mezza estateā€ a tinte fosche, parlando di una ā€œcrisi del mercato senza precedentiā€ e di una cittĆ in ā€œstato di calamitĆ ā€. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ā© Ilfattoquotidiano.it - ā€œBasta turisti poveriā€: gioielliere di Venezia propone tassa di 100ā‚¬ per i visitatori giornalieri

Prezzi alle stelle al mercato ittico di Venezia: il pesce Ā«poveroĀ» non esiste piĆ¹. La spesa dei turisti salva i banchi in Pescheria - VENEZIA - Le moĆØche, in questi giorni quotate all?ingrosso fino a 150 euro al chilo, sono solo un sintomo di un mercato ittico che sta soffrendo particolarmente il cambiamento dei tempi,.

Lā€™ultima isola senza turisti diventa il parco di Venezia: ā€œPoveglia salvata dai cittadiniā€ - Dal 1Ā° agosto verrĆ gestita da unā€™associazione che la trasformerĆ nella prima area verde urbana partecipata: ā€œLā€™impossibile ĆØ successoā€

Il dilemma di Sirmione, la perla del Garda magnificata da Catullo e soffocata dai turisti: ā€œTicket e numero chiuso come a Veneziaā€ - Sirmione (Brescia) ā€“Ā Adorata da Ezra Pound e Gabriele Dā€™Annunzio, da Maria Callas, che qui prese casa, e da GiosuĆØ Carducci, ma anche da troppe migliaia di turisti che ci si riversano ogni fine settimana.

