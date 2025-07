Basta lascio | Cristian Totti dice addio al calcio | Il cognome ha pesato

A volte, avere un cognome importante può aprire porte. Altre, può diventare una zavorra. Lo sa bene Cristian Totti, figlio del leggendario numero 10 della Roma e della Nazionale, Francesco Totti. A soli 19 anni, il giovane ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Una scelta maturata nel silenzio e ufficializzata con poche parole ma dal peso evidente: " Basta, lascio il calcio ". Cristian, che nell’ultima stagione ha militato nell’Olbia, in Serie D, ha deciso di interrompere il proprio percorso da calciatore professionista. Ma non abbandonerĂ del tutto il mondo del pallone. ProseguirĂ infatti il suo impegno nel settore giovanile dell’accademia calcistica fondata dal padre, cercando di restituire alla base quanto appreso sul campo e offrendo il suo contributo alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Basta, lascio": Cristian Totti dice addio al calcio:"Il cognome ha pesato"

