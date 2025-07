Basta cemento in Restera | aperta una raccolta firme online

L’Alzaia lungo il fiume Sile a Treviso, area unica per valore paesaggistico e ambientale, rischia di essere compromessa dal nuovo progetto edilizio che prevede la demolizione di una villetta per costruire una palazzina di cinque piani di fronte al fiume, in un contesto naturale e storico. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Basta cemento. Serve cultura - Punta sulla tutela del territorio e della salute Valentina Tedesco, l’altra donna in corsa per la poltrona più pesante del Municipio.

Attivisti per il clima entrano nel canale dei Buranelli: «Basta cemento a Treviso» - Nel tardo pomeriggio di sabato 19 luglio un gruppo di attivisti del movimento per il clima "Extinction Rebellion" sono entrati nel canale dei Buranelli a Treviso per protestare contro l’inefficienza della municipalità nel contrasto la crisi ecoclimatica.

