Basket Serie C | la Gaw Assi Brindisi si assicura la guardia Daniel Datuowei

BRINDISI - La Gaw Assi Brindisi annuncia l’arrivo di Daniel Datuowei per il prossimo campionato di serie C. Guardia di 190 cm, Daniel è nato in Italia nel 1999 da famiglia di origini nigeriane.Il suo percorso parte nel settore giovanile del Basket Ferentino, con l'esordio in serie A2 nella. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

