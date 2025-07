Basket Serie B Interregionale La Mens Sana è quasi fatta! Manca solo l’ultimo tassello Nei prossimi giorni possibile annuncio del quarto lungo

Manca solo un tassello e poi il roster della Note di Siena sarĂ pronto, almeno per il momento. Le conferme, tutte ufficiali, dei vari Pannini, Belli, Pucci, Neri, Prosek e Jokic si sono unite ai tre volti nuovi, ovvero il play Perin (nella foto), la guardia Nepi e il lungo Yarbanga. In tutto fanno nove giocatori, ai quali manca quindi solo il quarto lungo che dovrebbe essere annunciato la prossima settimana o forse giĂ domani. Dovrebbe essere, secondo l'identikit tracciato dal club, un giovane che possa inserirsi nel pacchetto composto da Prosek, Jokic e Yarbanga e magari nel frattempo fare anche esperienza nella Under19 Eccellenza costruita insieme alla Virtus e guidata da coach Tozzi.

