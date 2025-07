Basket l’Italia Under 18 demolisce la Bulgaria agli Europei

Seconda sfida per l’ Italbasket agli Europei Under 18 che si stanno svolgendo a Belgrado (Serbia). Gli azzurri hanno sfidato la Bulgaria forti del successo all’esordio contro la Germania. Per gli avversari, invece, un ko contro Israele e l’obbligo di vincere per restare in corsa per una sfida possibile agli ottavi di finale. E la sfida ha visto l’Italia imporsi 91-51, volando così in solitaria al primo posto nel gruppo A e ora chiuderĂ la prima fase domani pomeriggio alle ore 16:00 contro Israele. Il match inizia subito con una tripla di Garavaglia a dare il lĂ all’Italia. Ancora da oltre l’arco Lonati e primo allungo azzurro sull’8-2 dopo meno di 2 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, l’Italia Under 18 demolisce la Bulgaria agli Europei

