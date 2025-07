Baseball serie A Match sospeso per maltempo San Marino e Milano in campo oggi

Non è finita la serie e non è finita nemmeno gara1, tra San Marino e Milano. La pioggia, caduta a sprazzi su Serravalle a partire da metĂ pomeriggio, ha impedito la regolare disputa di gara1 e gara2 di ottavi di finale. La prima partita è cominciata, è stata interrotta per un’ora e poi è ripresa, finendo poi con l’essere definitivamente sospesa sul 3-2 per la squadra di Bindi a metĂ 5° inning. Si riprenderĂ oggi a mezzogiorno, con la seconda partita in programma a seguire, al termine della prima. E l’eventuale terza in coda alla seconda, qualora fosse necessaria. In gara1, un Lage incerto ha concesso diverse valide al line-up ospite, salvandosi per i primi tre inning e capitolando al quarto sul fuoricampo da due punti di Garavaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baseball serie A. Match sospeso per maltempo. San Marino e Milano in campo oggi

In questa notizia si parla di: serie - marino - milano - baseball

Baseball: Macerata frena Parmaclima nel venerdì di Serie A. Sconfitta anche San Marino - Inizia con un risultato a sorpresa il weekend dedicato alla Serie A 2025 di baseball. In occasione dei tre match del venerdì infatt i Macerata ha inflitto la prima sconfitta stagionale a Parmaclima, regolandola con il punteggio di 4-1.

Serie A: Palfinger sconfitta da San Marino, Poviglio cade contro Crocetta Parma - Le due gare di Serie A con San Marino non regalano gioie ad una Palfinger rimaneggiata. La formazione cittadina cede 5-0 nel primo match nonostante una buona prova sul monte di lancio di Madan, che in sei inning ha concesso solo due punti su 5 valide e ottenendo nove strike out; l’attacco reggiano, tuttavia, non è riuscito a produrre punti e San Marino ne ha approfittato portando a casa la vittoria.

Baseball: Serie A, Nettuno batte Bologna, bene Parma e San Marino - Continua il quinto weekend della Serie A di baseball, e ce n’è da raccontare sia sul doppio fronte di Grosseto che su quello di San Marino.

San Marino Baseball Vai su Facebook

Il Milano a San Marino per uno storico playoff con due precedenti tutti da ricordare; Play Off Serie A Baseball: cinque squadre ai Quarti di Finale, due rinvii per maltempo e gara 3 tra Collecchio-Bologna in programma domenica; Serie A Baseball 2025: al via gli ottavi di finale, Milano sfida la corazzata San Marino.

Baseball serie A. Match sospeso per maltempo. San Marino e Milano in campo oggi - La pioggia, caduta a sprazzi su Serravalle a partire da metà pomeriggio, ha impedito la regolare disputa di gara1 e gara2 d ... Da msn.com

Play Off Serie A Baseball: cinque squadre ai Quarti di Finale, due rinvii per maltempo a domenica, Collecchio-Bologna a gara 3 - Il sabato di partite degli Ottavi dei Play Off della Serie A Baseball emette 5 verdetti, mentre per gli altri sarà decisiva la giornata di domenica 27 luglio. Lo riporta grossetosport.com