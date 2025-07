Baseball | San Marino passeggia su Milano e passa ai quarti Ok Fortitudo e Nettuno

Adesso è ufficiale. In occasione dei quarti di finale validi per la Serie A 2025 di baseball ci saranno soltanto le squadre facenti parte del raggruppamento piĂą importante, quello A. Il responso è arrivato nell giornata di oggi con le ultime partite in programma che hanno sancito il trionfo di San Marino e quello di Nettuno e Fortitudo Bologna.  Nello specifico la compagine della Serenissima ha letteralmente passeggiato contro la Milano 1964, vincendo per 14-2 gara-1 e per addirittura 23-0 gara-2. In occasione dei quarti la formazione sfiderĂ una squadra di un’altra caratura, ovvero la BBC Grosseto. 🔗 Leggi su Oasport.it

