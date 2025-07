PERUGIA - Scorrono veloci le lancette delle vacanze che stanno giungendo inesorabilmente al termine. Manca sempre meno al suono della campanella del raduno ufficiale per la formazione di serie A1 femminile targata Bartoccini Mc Restauri Perugia, in programma giovedì 7 agosto, data che di fatto aprirà la nuova stagione delle magliette nere. Il primo giorno di ritrovo sarà dedicato alle analisi ematiche e ai test fisici delle giocatrici, seguiti da sedute atletiche e, nel pomeriggio, da lavoro fisico negli impianti del centro sportivo Zocco Beach di San Feliciano sul Trasimeno, sul campo di sabbia ed in piscina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bartoccini Perugia, il raduno fissato al 7 agosto. E si organizzano le prime partite amichevoli