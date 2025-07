Bari tragedia per il neoacquisto Verreth

La squadra del Bari coinvolto da una tragedia che ha scossoil mondo del calcio. Matthias Verreth, centrocampista belga da poco approdato in Puglia, ha ricevuto oggi – intorno all’ora di pranzo – una notizia sconvolgente. Ha scoperto la morte del suo secondogenito, un bambino di appena un anno. Il dramma si sarebbe consumato in Belgio, dove risiede la famiglia del calciatore. Il 27enne, arrivato da svincolato dopo l’esperienza al Brescia, si trovava in ritiro con la squadra a Roccaraso quando è stato raggiunto dalla tragica comunicazione. Visibilmente scosso, Verreth è scoppiato in lacrime durante il pranzo con i compagni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Bari, tragedia per il neoacquisto Verreth

