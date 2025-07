Un'altra tragedia sulle strade, questa volta √® successo nel Barese. Una donna incinta, infatti, √® morta ed altre tre persone, tra cui un bimbo di 9 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa, intorno all'una, sulla statale 16 in direzione sud, all'altezza di Mola di Bari. La vittima √® una donna di 33 anni di origini abruzzesi, incinta, che viaggiava a bordo di un'auto con altre due persone, rimaste ferite. Si tratta di un 29enne e un 59enne, entrambi trasportati in codice rosso rispettivamente all'ospedale Di Venere di Bari e al Policlinico. Cause da accertare. L'utilitaria sui cui viaggiava la donna si √® scontrata, per cause ancora da accertare, con un pullmino su cui viaggiavano alcuni cittadini ucraini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Bari, scontro tra auto e pulmino: morta donna incinta. Grave bimbo di 9 anni