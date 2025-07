Bari scontro auto-pulmino | muore donna incinta grave un bimbo di 9 anni

Aveva 33 anni ed era incinta. Altre tre persone, tra cui un bimbo di 9 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa attorno all’una, sulla statale 16 in direzione sud, all’altezza di Mola di Bari. La vittima, origini abruzzesi, viaggiava a bordo di un’auto con altre due persone che sono rimaste ferite. Si tratta di un 29enne e un 59enne, che sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente all’ospedale Di Venere di Bari e al Policlinico. L’utilitaria si è scontrata, per cause da accertare, con un pullmino su cui viaggiavano cittadini ucraini. Tre di loro, ovvero il bambino, una 37enne e un 43enne, sono stati ricoverati al Policlinico, tutti in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bari, scontro auto-pulmino: muore donna incinta, grave un bimbo di 9 anni

