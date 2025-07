Bari è morto il figlio del centrocampista Mathias Verreth | annullato il ritiro

Nel pomeriggio di domenica 27 luglio una notizia tremenda ha scosso il ritiro del Bari a Roccaraso. Il figlio di Mathias Verreth, centrocampista arrivato nelle scorse settimane dal Brescia, è scomparso prematuramente a poco più di un anno. Motivo per cui la società pugliese ha deciso di annullare il resto del ritiro, inclusa l’amichevole con la Cavese del 29 luglio e fare immediato ritorno a Bari. La nota della società . A dare comunicazione del lutto che ha colpito Verreth è stata la stessa società barese con una nota ufficiale: “Non abbiamo parole nel comunicare una notizia che poco fa ha sconvolto profondamente ognuno di noi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bari, è morto il figlio del centrocampista Mathias Verreth: annullato il ritiro

