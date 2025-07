Barcellona Flick ha deciso! Ecco chi sarà il portiere titolare dei blaugrana per la prossima stagione

Barcellona, Flick ha preso una decisione! Ecco chi sarà il portiere titolare dei blaugrana per la prossima stagione sportiva Il Barcellona ha scelto il suo nuovo numero uno: Joan Garcia sarà il portiere titolare per la stagione 2025-2026. L’estremo difensore spagnolo, classe 2000, arriva dall’Espanyol dopo un’operazione da 25 milioni di euro e ha firmato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Barcellona, Flick ha deciso! Ecco chi sarà il portiere titolare dei blaugrana per la prossima stagione

In questa notizia si parla di: barcellona - sarà - portiere - titolare

Altobelli non ha dubbi: «Lautaro ci sarà col Barcellona! Domani è la partita dell’anno…» - di Redazione Altobelli non ha dubbi: «Lautaro ci sarà col Barcellona! Domani è la partita dell’anno…» Le parole di Spillo.

Lewandowski recupera per Inter Barcellona, dalla Spagna certi: «Con i nerazzurri ci sarà» - di Redazione Lewandowski recupera in tempo per Inter Barcellona? Il centravanti polacco potrebbe essere della gara a San Siro.

Pavard, Inzaghi ha deciso: non sarà convocato per Inter Barcellona, ecco il motivo e le ultime sull’infortunio - di Redazione Pavard, ora non ci sono più dubbi e anche mister Simone Inzaghi ha deciso, il difensore non sarà convocato per Inter Barcellona, vediamo il motivo.

"Sono molto curioso di Meret e Milinkovic-Savic. Il portiere è un ruolo delicato e nel calcio di qualche anno fa, quello che ho vissuto io, c’era una gerarchia tra portiere titolare e la riserva" - così Carlo Alvino a 'Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro' su T Vai su Facebook

Hansi Flick dice alla stella del Barcellona che non sarà titolare nella nuova stagione; Ter Stegen o Szczesny, chi gioca contro l'Inter? La situazione e chi è il portiere titolare del Barcellona; Barcellona Inter, le probabili formazioni della semifinale di Champions League.