Bankitalia si rifà il look con l’educazione finanziaria.

Giovedì 10 luglio Directa, società d’intermediazione mobiliare quotata alla Borsa di Milano e di proprietà del finanziere torinese Massimo Segre, ha dovuto comunicare al mercato che la Procura di Torino aveva chiesto il rinvio a giudizio per 17 persone per i reati di abusivismo bancario e falso in bilancio. Secondo i pm, il “Professore”, come ama essere chiamato Segre, insieme ai suoi manager avrebbe amministrato circa 300 milioni di euro l’anno della clientela istituzionale per finanziare altri istituti di credito in difficoltà, con tassi di interesse superiori a quelli corrisposti ai depositanti. 🔗 Leggi su Panorama.it

