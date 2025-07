Bambina di 11 anni muore a Palermo portata in ospedale con vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo

I familiari l'hanno portata all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo: aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. La Procura dei minori ha aperto una indagine,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bambina di 11 anni muore a Palermo, portata in ospedale con vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo

La Procura dei minori di Palermo ha aperto un'indagine, sulla morte di una bambina di 11 anni. I familiari l'hanno portata in gravissime condizioni all'ospedale dove è morta: aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. #ANSA Vai su X

I familiari l'hanno portata all'ospedale Buccheri La Ferla. I medici hanno immediatamente capito che c’era qualcosa di anomalo. I magistrati hanno disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso Vai su Facebook

