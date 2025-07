Bambina di 11 anni morta a Palermo | è arrivata in ospedale con i vestiti zuppi di benzina e segni di violenza

I familiari l’hanno portata all’ospedale con i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. L’intervento dei sanitari però è stato inutile: una bambina di 11 anni è morta a Palermo, all’ospedale Buccheri La Ferla. Non è ancora chiaro se sia arrivata giĂ senza vita o se sia morta al nosocomio. La Procura dei minori ha aperto una indagine, condotta dalla polizia: i magistrati hanno disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Sono giĂ stati sentiti i genitori. La famiglia abita in una zona semi periferica di Palermo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bambina di 11 anni morta a Palermo: è arrivata in ospedale con i vestiti zuppi di benzina e segni di violenza

In questa notizia si parla di: morta - ospedale - bambina - anni

Zoe Guaiti morta in ospedale al quinto mese di gravidanza: la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo - La Procura di Trento ha aperto un fascicolo d’inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo contro ignoti per la morte della 39enne Zoe Anne Guaiti.

Trovata una blatta morta in un vassoio dei pasti dell’ospedale di Sestri Levante - Appalto subito sospeso dalla Asl4 che spiega: “L’evento è stato circoscritto senza conseguenze per la somministrazione del cibo ai degenti”

Martina Piserà morta a 32 anni in ospedale, infarto dopo la morte del figlio in grembo a Vibo Valentia - Martina Piserà , 32 anni, è morta in ospedale a Vibo Valentia dopo un arresto cardiaco. Aveva appena scoperto la morte del figlio che portava in grembo

TRAGEDIA A PESCARA, BIMBA RECUPERATA IN MARE MUORE ALL’OSPEDALE Una bambina di 12 anni dispersa in mare nel pomeriggio, dopo più di un’ora di ricerche, è stata ritrovata e trasferita in codice rosso all’ospedale. Inutili i soccorsi, è morta per Vai su Facebook

Bimba di 11 anni muore a Palermo, portata in ospedale con vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul c; Bambina di 14 anni morta a Palermo: aperta un’inchiesta; L’ospedale di Gallipoli smentisce la morte del bimbo caduto nella piscina di un parco acquatico.

Bimba di 11 anni muore a Palermo, portata in ospedale con vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo - I familiari l'hanno portata all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo: aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. Scrive msn.com

Bambina di 14 anni morta a Palermo: aperta un’inchiesta - PALERMO – La Procura dei minori ha aperto una indagine, condotta dalla polizia, sulla morte di una bambina di 14 anni. Segnala livesicilia.it