Bambina 11enne morta in ospedale a Palermo segni di violenza e vestiti pieni di benzina | aperta inchiesta

La Procura di Palermo ha aperto un'indagine sulla morte di una bambina di 11 anni morta in ospedale con segni di violenza sul corpo.

In questa notizia si parla di: bambina - morta - ospedale - palermo

La Procura dei minori di #Palermo ha aperto un’inchiesta sulla #morte di una bambina di 11 anni portata d’urgenza all’ospedale #Buccheri La Ferla dai familiari. La piccola presentava evidenti segni di violenza e aveva i vestiti impregnati di benzina. Non è Vai su X

