Ritorna di stretta attualitĂ la candidatura della tradizione dell’aceto balsamico a Patrimonio immateriale dell’Unesco. Il consigliere regionale Giancarlo Muzzarelli ha infatti annunciato ieri di avere presentato una risoluzione alla Giunta regionale, "chiedendo di sostenere concretamente la ripresa dell’iter per la candidatura Unesco della tradizione dell’aceto balsamico, nata da un’iniziativa della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale, e di tutelare con forza, in tutte le sedi istituzionali, il comparto produttivo dell’aceto balsamico tradizionale e dell’aceto balsamico di Modena". L’idea di candidare presso l’Unesco il modo di fare l’aceto balsamico, ovvero la sua tradizione, a patrimonio immateriale, è venuta appunto nel 2019 a Maurizio Fini, Gran Maestro della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, che sempre ieri ha commentato: "Mi fa piacere che Giancarlo abbia sottolineato non solo l’aspetto culturale – che è quello che interessa alla Consorteria, cioè la trasmissione delle tradizioni e del sapere tra le generazioni – ma anche il fatto che, collateralmente, questo riconoscimento porterebbe beneficio al nostro territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Balsamico, tradizione da tutelare: "Inimitabile, sia patrimonio Unesco". Muzzarelli rilancia la candidatura