La Roma può tirare un primo sospiro di sollievo: Tommaso Baldanzi non preoccupa. L’assenza del classe 2003 nell’amichevole contro il Kaiserslautern aveva acceso qualche campanello d’allarme, ma si è trattato soltanto di un affaticamento muscolare. Nessun problema serio, nĂ© tantomeno esami strumentali: il giocatore è rimasto ai box per scelta precauzionale, e secondo quanto filtra da Trigoria potrebbe tornare regolarmente in gruppo giĂ nella giornata di martedì, alla ripresa degli allenamenti. Una buona notizia per Gian Piero Gasperini, che punta forte sul talento ex Empoli e spera di averlo al top per la seconda parte del ritiro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Baldanzi, sospiro di sollievo: nessun allarme, solo affaticamento