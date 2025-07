Bacchin pronto per l’attacco del Perugia | Sogno una grande stagione con il Grifo

È stato al centro delle attenzioni del mercato dopo la seconda parte di stagione da protagonista con la maglia della Pianese. Il Perugia ha deciso di non privarsi di Luca Bacchin nonostante il pressing da parte del Livorno dell’ex Formisano, che lo scorso campionato lo ha allenato sia a Perugia che alla Pianese, e di alcune società di serie B. L’esterno biancorosso ha le idee chiare: dopo il prestito a gennaio dell’anno scorso, ora intende convincere tutti e restare al Grifo. "Il ritiro procede bene, è tosto, ma ci facciamo forza a vicenda – sorride Bacchin – seguiamo le indicazioni del mister, lavoriamo dal punto vista fisico e tattico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bacchin pronto per l’attacco del Perugia: "Sogno una grande stagione con il Grifo"

In questa notizia si parla di: perugia - bacchin - stagione - grifo

Perugia: Rientro dei calciatori in prestito e nuove prospettive per Luca Bacchin - Perugia Quattro difensori se ne vanno a fine mese, al termine degli allenamenti, con loro anche un centrocampista "pesante", un esterno di spessore e una punta.

Perugia, il piano per la partenza in Argentina. Bacchin sarà valutato in ritiro da Cangelosi - Sarà una settimana importante. A Pian di Massiano, per la fine del mese di giugno, l’intenzione è quella di dare un segnale.

Perugia, Angella sarà ancora il capitano . Formisano chiede Bacchin, nodo-ritiro - Gabriele Angella non appende le scarpette. L’addio al calcio può attendere, almeno un anno. Dopo vari colloqui e proposte alternative, società a calciatore hanno deciso la direzione da prendere: il difensore, capitano del Perugia, sarà a disposizione di Vincenzo Cangelosi anche la prossima stagione.

#SERIEC: Il possibile #girone del #PERUGIA A pochi giorni dall inizio della nuova stagione sportiva emergono indiscrezioni sui possibili gironi del prossimo campionato di C. Ecco quello che potrebbe essere l’orientamento per la stagione 2025-26 Vai su Facebook

Grifo, Pezzella è il nome per il centrocampo. Bacchin la chiave del mercato; Perugia, aria di rivoluzione: Bacchin pronto a tornare protagonista?; Bacchin di ritorno dalla Pianese cerca una chance nel nuovo Perugia.

Grifo, servono quattro rinforzi per Cangelosi - Il gruppo comincia ad assorbire i carichi di lavoro di Vincenzo Cangelosi come riconosce Luca Bacchin tornato al Grifo dopo ... Da ilmessaggero.it

Grifo, se ne vanno Bacchin e Ricci - Il Messaggero - Luca Bacchin saluta il Grifo, andrà a rinforzare l’attacco della Pianese di Formisano con la formula del prestito secco fino a fine stagione. Scrive ilmessaggero.it