Aztec Batman | Clash of Empires – Il trailer svelato al Comic-Con mostra un Cavaliere Oscuro mai visto prima

Durante il panel di Warner Bros. Home Entertainment al San Diego Comic-Con 2025, DC ha presentato il trailer ufficiale di Aztec Batman: Clash of Empires, una delle proposte più audaci e originali del franchise. Il film animato reimmagina il Cavaliere Oscuro all’interno dell’Impero Azteco, mescolando elementi storici, spirituali e iconografie familiari ai fan di Batman. Batman diventa un guerriero azteco. Il protagonista della storia è Yohualli Coatl, un giovane azteco destinato a ereditare la guida della sua comunità . Ma la sua vita cambia per sempre quando gli spagnoli, guidati da Hernán Cortés, arrivano nel Nuovo Mondo e uccidono suo padre. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Aztec Batman: Clash of Empires – Il trailer svelato al Comic-Con mostra un Cavaliere Oscuro mai visto prima

