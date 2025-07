Avventizi quel progetto serve Sbloccare subito i 2,44 milioni

GROSSETO Nella riunione del quarto sottogruppo del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, la struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi ha comunicato la decisione di sbloccare una dozzina di progetti presentati dai Comuni di tutto il territorio nazionale, che prevedono la realizzazione di soluzioni abitative per un ammontare complessivo di 26 milioni di euro, pari al 13% del totale del totale dei fondi stanziati dal Pnrr. "L’unico progetto toscano ammesso al finanziamento – spiegano Cgil Toscana, Cgil Grosseto, Flai Cgil Toscana e Grosseto è quello presentato dal comune di Castel Del Piano che non risulta essere tra i 12 sbloccati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Avventizi, quel progetto serve. Sbloccare subito i 2,44 milioni"

In questa notizia si parla di: progetto - sbloccare - milioni - avventizi

Sbloccare potenziale città intermedie: Brindisi unica città in Italia scelta per progetto Ocse - BRINDISI - L’Ocse sceglie Brindisi quale unica città italiana che, insieme ad altre 5 realtà di altrettanti Paesi europei, diventa parte viva del progetto "Sbloccare il potenziale delle città intermedie per lo sviluppo regionale".

Sbloccare il traffico a nord della città : Confartigianato sposa il progetto di quattro Comuni - Prende finalmente forma un progetto condiviso per rivoluzionare la viabilità a nord di Padova. I Comuni di Vigodarzere, Limena, Cadoneghe e Padova concordano su un tracciato sostenibile e ingegneristicamente solido, frutto di uno studio di fattibilità che ridisegna l’accesso alla città .

Progetto a Castel del Piano per dare alloggi agli avventizi, Cgil: «Il Governo non sblocca le risorse del Pnrr; PNRR e CAPORALATO. Cgil e Flai duri col Governo per i ritardi sulle risorse.

PNRR e CAPORALATO. Cgil e Flai duri col Governo per i ritardi sulle risorse - Grosseto: Cgil Toscana e Grosseto, Flai Toscana e Grosseto: «Castel Del Piano ha presentato un progetto per dare residenze agli avventizi agricoli. Da msn.com

Rivera: MilanoSesto è un’opportunità per il territorio. Siamo ... - Il bilancio «È il primo bilancio completo, resta ancora una passività di 19 milioni per effetto di oneri finanziari pregressi, ma è la normalità per un progetto di sviluppo nelle sue fasi ... corriere.it scrive