Aversa tentato furto al bar-tabacchi Lama | ladri messi in fuga dall’allarme

Armati di piede di porco, hanno forzato l’ingresso del bar-tabacchi “Lama” in via Giuseppe De Lieto, nella zona del Borgo di Aversa, con l’intento di mettere le mani sulla cassa una volta all’interno. E invece, il sistema d’allarme è entrato in funzione pochi istanti dopo, costringendo i malviventi – almeno quattro – a una fuga . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

