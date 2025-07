Avellino dal pannetto alla colletta | la speranza non paga i debiti

Ad Avellino la speranza non è solo l’ultima a morire. È già in terapia intensiva. Lo dimostra il fatto che il commissario prefettizio Giuliana Perrotta, prima ancora di parlare di progetti o di rilancio, ha dovuto lanciare un appello degno di una raccolta fondi: donate il vostro 5 per mille al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

